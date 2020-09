Dati di milioni elettori Usa pubblicati sul darkweb in Russia (Di martedì 1 settembre 2020) I Dati di milioni di elettori americani sono stati pubblicati su un forum sul darkweb in lingua russa, rivela quotidiano russo Kommersant in un articolo pubblicato oggi. Secondo il giornale, l'attacco ha coinvolto i Dati di 7,6 milioni di persone nel Michigan e altri milioni in Arkansas, Connecticut, Florida e North Carolina. Le informazioni pubblicate includono nome, data di nascita, sesso, indirizzo e codice postale, indirizzo e-mail, numero di elettori e seggi elettorali a cui sono associate queste persone. Sarebbero stati messi online dall'hacker "Gorka9". Secondo un hacker contattato dal quotidiano, questi Dati sono stati ottenuti tramite una SQL injection, un processo che prevede lo sfruttamento di una ... Leggi su ilfogliettone

