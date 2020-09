Da Roma - Napoli-Roma, trattativa complessa: serve abbassare la valutazione di Milik (Di martedì 1 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, intervenuto proprio per commentare le ultime di mercato sull'asse caldo Napoli-Roma: “Scambio Napoli-Roma? trattativa molto complessa, gior ... Leggi su tuttonapoli

AlfredoPedulla : #Veretout prima scelta del #Napoli: per la #Roma è molto importante, ma non incedibile - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Vidal dice sì“, “Maxi scambio Roma-Napoli“, “Pirlo ha scelto Dzeko!“ ??… - CorSport : La prima pagina del #CorSport ?? ??Maxi scambio #Roma-#Napoli ??#Ibra-#Tonali: #Milan da #Champions ??#City, offerta… - tuttonapoli : Da Roma - Napoli-Roma, trattativa complessa: serve abbassare la valutazione di Milik - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: #SerieA le Società partecipanti alla #ChampionsLeague (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontreranno le Società par… -