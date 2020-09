Covid-19, un caso di positività tra i tesserati della Casertana (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Casertana FC comunica che, in seguito ai tamponi di routine effettuati lo scorso lunedì, è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico rossoblu. La società ha disposto l’annullamento delle sedute di allenamento in programma ed la sanificazione di tutti i locali utilizzati dalla prima squadra. L'articolo Covid-19, un caso di positività tra i tesserati della Casertana proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

