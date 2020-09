Coronavirus, i negazionisti tornano alla ribalta. E mi pare di avere un déjà vu (Di martedì 1 settembre 2020) di Andi Rivedo post e vignette di persone che rivendicano che in Italia ci sono meno morti per Covid e più morti per altre cause. Gli amabilmente chiamati “leoni da tastiera”, che in verità non è altro che gente comune che non vede l’ora di sfoggiare la propria ignoranza, sta inondando i propri profili social con confronti del tipo “4 morti per Covid-19 e 638 morti per malattie cardiocircolatorie, 483 per tumore, nonché incidenti stradali o cadute dalle scale” con l’intento di ridimensionare e ridicolizzare gli effetti devastanti della pandemia. Eppure mi pare di avere un déjà vu: non si diceva lo stesso prima che la pandemia scoppiasse in Italia e poi la pandemia è davvero scoppiata e ci siamo rimangiati tutto divorando lingua e dita che hanno espresso simili paragoni? ... Leggi su ilfattoquotidiano

