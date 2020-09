Coronavirus, donna positiva va al ristorante: si cercano tutti i clienti (Di martedì 1 settembre 2020) Una giovane ragazza risultata positiva al covid ha violato la quarantena per uscire ed andare a mangiare al ristorante con la madre. E’ quello che è accaduto nella città di Caserta. “E’ di una gravità inaudita quello che è accaduto a Caserta. Un atto di irresponsabilità che potremmo pagare tutti noi”. Commenta il direttore generale dell’Asl di Caserta, Ferdinando Russo, al Mattino. La donna Casertana, nonostante fosse in quarantena è andata in un ristorante della città insieme alla madre. Naturalmente è stata denunciata alla Procura: “Ne subirà le conseguenze – afferma Russo -. Violare l’isolamento ... Leggi su howtodofor

Sono 2.243 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 50 nuovi casi, 44 r ...