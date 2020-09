Coppa Italia, si parte il 23 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Le date della Coppa Italia 2020-2021. Si inizia il 23 settembre, la finale in programma il 19 maggio. ROMA – Le date della Coppa Italia 2020-2021. La Lega ha annunciato il programma della competizione che, per l’emergenza coronavirus, inizierà in ritardo rispetto alle scorse stagioni. Il via solitamente è fissato per agosto con i primi tre turni preliminari. Per questa annata, invece, le date saranno rivoluzionate con l’esordio il 23 settembre 2020 con le prime tre sfide che si concluderanno il 28 ottobre. Con il passare dei turni la competizione ritornerà alla normalità con i sedicesimi di finale che saranno in programma il 25 novembre. Le big da gennaio Le big in campo da gennaio. Gli ottavi di finale si svolgeranno in una ... Leggi su newsmondo

