Bonus 90% facciate: nella detrazione rientrano anche i balconi (Di martedì 1 settembre 2020) La detrazione al 90%, prevista dal cosiddetto Bonus facciate, comprende anche i balconi. Secondo quanto chiarisce il Fisco per lavori che vadano a consolidare, rinnovare o ripristinare, inclusa la tinteggiatura delle superfici, gli elementi costitutivi del balcone, il Bonus 90% spetta. Bonus 90% anche per i balconi Chiariamo fin da subito che la detrazione al 90% è solo per le ristrutturazioni o rinnovo della parti che affacciano su strada pubblica. Solo in questo caso, infatti, si rientra nel Bonus facciate al 90%. Ma se ad affacciare sulla strada pubblica, quindi, è il balcone, anche gli interventi volti al miglioramento, la tinteggiatura, il ... Leggi su notizieora

