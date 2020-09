Biodigestore, Vessichelli ribadisce il suo no: “E la politica faccia il proprio dovere” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche Domenico Vessichelli, consigliere provinciale e sindaco di Paduli, esprime la propria totale contrarietà all’installazione di un Biodigestore nella zona Asi di Ponte Valentino. Si legge dalla sua nota: “Come neo consigliere provinciale ma anche come sindaco di Paduli avverto il dovere di ribadire quanto già affermato il giorno del mio insediamento nel consiglio provinciale, ovvero la netta contrarietà all’installazione del Biodigestore nella zona asi di ponte valentino. Un impianto di grossissime dimensioni che non risponde assolutamente alle esigenze delle nostre comunità ma che andrebbe a risolvere unicamente i problemi di altre province della campania.La presenza di tale impianto cozza, tralatro, con le eccellenze agroalimentari presenti in zona.Il sannio ... Leggi su anteprima24

