Batterio killer in ospedale, 4 neonati morti: il virus era annidato nel rubinetto (Di martedì 1 settembre 2020) Era nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale infermieristico e medico della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, Verona, il Batterio killer che in due anni ha ucciso quattro neonati: Leonardo a fine 2018, Nina nel novembre 2019, Tommaso a marzo di quest’anno e Alice il 16 agosto scorso, lasciandone cerebrolesi nove e colpendone in tutto 96. È la conclusione a cui giunge la relazione di una delle due commissioni nominate dalla Regione Veneto. Una relazione redatta dal professor Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università di Padova e coordinatore della commissione di verifica nominata il 17 giugno dal direttore generale della Sanità del Veneto, Domenico Mantoan, per far luce ... Leggi su caffeinamagazine

