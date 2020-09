Bari, in dirittura di arrivo il colpo Andreoni dall’Ascoli (Di martedì 1 settembre 2020) Gaetano Auteri potrebbe avere nelle prossime ore un nuovo giocatore. Pare ormai tutto fatto per l’arrivo al Bari di Cristian Andreoni, difensore ex Ascoli. Foto: Sito ufficiale Ascoli. L'articolo Bari, in dirittura di arrivo il colpo Andreoni dall’Ascoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTOB1 : Pordenone, in dirittura d'arrivo lo scambio Chiaretti-Berra con il Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Bari dirittura Bari, in dirittura di arrivo il colpo Andreoni dall’Ascoli alfredopedulla.com Pordenone, in dirittura d'arrivo lo scambio Chiaretti-Berra con il Bari

Importante scambio di mercato in dirittura d'arrivo sull'asse Pordenone-Bari. Stando a TMW, i due club avrebbero raggiunto l'accordo per il passaggio in maglia biancorossa del trequartista Lucas ...

Ssc Bari | Bolzoni e Nannini a Lecco, Andreoni a breve in ritiro

Inizia una nuova settimana per il Bari targato Auteri. La prima completa in cui le doppie sedute di allenamento si alterneranno alle partitelle in famiglia e al lavoro in palestra. Nelle ultime ore si ...

Importante scambio di mercato in dirittura d'arrivo sull'asse Pordenone-Bari. Stando a TMW, i due club avrebbero raggiunto l'accordo per il passaggio in maglia biancorossa del trequartista Lucas ...Inizia una nuova settimana per il Bari targato Auteri. La prima completa in cui le doppie sedute di allenamento si alterneranno alle partitelle in famiglia e al lavoro in palestra. Nelle ultime ore si ...