Uomini e donne: Karina Cascella VS Gemma! È guerra sul Nuovo Look della Dama! (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Nuovo Look di Gemma Galgani, ad una settimana dall’inizio di Uomini e donne, ha già cominciato a far discutere: Karina Cascella, interpellata dai suoi follower sulla questione, si scaglia contro la dama torinese! Ecco le parole dell’opinionista. I rumors circa i ritocchini che si sarebbe fatta Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e donne, per sembrare più giovane hanno già iniziato a dividere i fan del dating show. E, tra le voci contrarie, c’è anche quella di Karina Cascella: l’opinionista di Uomini e donne, interpellata dai suoi follower sulla questione “lifting Gemma”, ne ha approfittato per ... Leggi su gossipnews.tv

