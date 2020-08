Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis: età e lavoro (Di lunedì 31 agosto 2020) Uomini e Donne riparte: la trasmissione di Maria De Filippi apre il sipario lunedì 7 settembre. Tante novità attese, altrettante da svelare. La prima puntata del dating show più famoso della televisione italiana è già stata registrata, come rivela il Vicolo delle news. Il sito, sempre aggiornato sulla trasmissione di Maria de Filippi, ha inoltre svelato la presenza di due nuovi tronisti. A sedere sul trono rosso più ambito dai giovani sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Il primo, 25 anni, è un giovane ristoratore. Davide infatti ha iniziato a lavorare come cameriere dall’età di 16 anni. Due anni fa ha deciso di prendere in gestione lo stesso locale, ... Leggi su italiasera

lucianonobili : La scuola #MeritareLEuropa è stata bella: uno spazio di futuro. Se tutto questo esiste, se oggi in Italia c’è un ac… - matteosalvinimi : Eroici donne e uomini in divisa, troppo spesso dimenticati e insultati, perfino speronati dalla signorina Carola, i… - Ettore_Rosato : Drammatiche immagini quelle che ci arrivano dalla Sicilia. Mentre qualche delinquente accende roghi e incendia la s… - StalkerSaraiTu : @elenabonetti La società non era 'maschile', ma adattata ai tempi: il lavoro era fatica (dunque maschile) e le guer… - CarmineDiNardo3 : Proprio cosi'!Onore alle 'Donne in bianco' di Minsk che sono,come giustamente dice Saviano,'il cuore della rivoluz… -