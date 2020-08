Teresanna Pugliese va su tutte le furie, ecco cosa è successo (Di lunedì 31 agosto 2020) Teresanna Pugliese accusata di infettare la gente Teresanna Pugliese non ce la fa più, è arrivata al dunque, per questo ha voluto dire la sua anche se in malo modo. Non poteva che andare così d’altronde dato che ormai da giorni i followers le puntano il dito contro. Proprio questo week end è il peggiore per i personaggi famosi che sono finiti sotto i riflettori come non avrebbero mai voluto e pensato. In molti dopo viaggi e divertimento in Sardegna sono risultati essere positivi al tampone del Coronavirus. In primis è scesa in battaglia la giornalista Selvaggia Lucarelli che si è completamente scagliata contro loro. Qualcuno si è difeso, qualcun altro non ce l’ha fatta ammettendo di avere torto, di avere commesso degli errori. Teresanna ... Leggi su kontrokultura

swftscrsn : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Teresanna Pugliese crede di essere in finale - QuotidianPost : Teresanna Pugliese furiosa: “Non vado in giro ad infettare” - bellu_witte : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Teresanna Pugliese crede di essere in finale - vieniavedere14 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Teresanna Pugliese crede di essere in finale - unbelrumore : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Teresanna Pugliese crede di essere in finale -