Switch a 35 dollari? La Cina ha il suo Switch Proovviamente ' tarocco'

Switch a 35 dollari? La Cina ha il suo Switch Pro...ovviamente 'tarocco' (Di lunedì 31 agosto 2020) I fan attendono con impazienza la possibile uscita di Nintendo Switch Pro all'inizio del prossimo anno. Tuttavia, se l'attesa è insostenibile, un Switch contraffatto è già disponibile al prezzo di $ 35...Lo Switch contraffatto cinese è letteralmente chiamato Switch, ma riproduce giochi che assomigliano a quelli del Neo Geo, non quelli di Nintendo Switch. Si può giocare in movimento o collegati a una TV tramite un cavo HDMI. Il design, fino ai controller blu e rosso, assomigliano esattamente alla console della grande N.Il trailer per l'hardware in realtà non sembra poi così male, specialmente pensando al basso costo della console, e i giochi della vecchia scuola sembrano ... Leggi su eurogamer

