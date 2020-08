Settimo Milanese, incendio in un capannone industriale: vigili del fuoco in azione (Di lunedì 31 agosto 2020) Milano, 31 agosto 2020 - Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio è divampato in un capannone aziendale contenete vernici, bitume e materiale di ferramenta, a Settimo Milanese. Nessuna persona è ... Leggi su ilgiorno

_LaDada : Se nella struttura dove lavoro, adottassero la severità della Posta di Settimo Milanese nella gestione utenza e reg… - radiolombardia : Incendio in un capannone a Settimo Milanese [Video] - - RedazioneLaNews : #Milano Altro a Settimo Milanese in Via Cusago, 154: 'Incendio Settimo milanese via fleming' - __Dissacrante__ : Settimo Milanese, incendio. Chiudete le finestre, perche' si sente gia' il sapore in bocca bevendo un po' d'acqua.… - LuceverdeMilano : ??#Milano #incidente -Tangenziale Ovest rallentamenti tra Baggio-Cusago: Via Zurigo-Zona Ind. e Settimo Milanese-S… -