Serie A, il Consiglio Federale ha stabilito le date ufficiali: ecco quando si parte (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Federale, riunitosi nella tarda mattinata odierna a Roma, ha stabilito le date ufficiali della prossima stagione. Il campionato di Serie A partirà nel fine settimana del 19 e 20 settembre. La conclusione è fissata per il 23 maggio 2021. I calendari verranno stilati mercoledì 2 settembre a partire dalle ore 12. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Giornata importante per il calcio italiano e per il prossimo campionato, visto che alle 12 è cominciato il Consiglio Federale. E' arrivata da quest'organo la decisione relativa all'inizio della Serie ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Serie A al via il 19 settembre come richiesto dalla Lega di A. Lo ha deciso il consiglio federale della Figc in corso a via Allegri. (ANSA).