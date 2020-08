Scuola, Oms-Speranza: "Realistico pensare a lezioni online" (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - È Realistico "preparare e pianificare la disponibilità dell'apprendimento online per integrare l'apprendimento scolastico nel prossimo anno scolastico". Lo hanno sottolineato in una dichiarazione congiunta Hans Henri P. Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'OMS e del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione con i rappresentanti degli Stati europei sulla scolarizzazione durante la pandemia del coronavirus. Le lezioni online saranno necessarie "durante le chiusure temporanee", "possono essere necessarie durante la ... Leggi su agi

