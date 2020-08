Scuola, Azzolina ai docenti: “Abbiamo una responsabilità storica grande” (Di lunedì 31 agosto 2020) Manca poco al ritorno in classe per migliaia di insegnanti e studenti italiani, e il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si rivolge al personale scolastico con una lettera. Un lungo messaggio che arriva nel pieno della polemica incandescente sui protocolli di sicurezza per gestire il rientro a Scuola nel contesto dell’emergenza Coronavirus. Ministro Azzolina, lettera al personale della Scuola L’annunciato ritorno in classe a settembre è ormai prossimo a concretizzarsi, e alla vigilia della prima campanella il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si rivolge a docenti e presidi con una lunga lettera. Un messaggio rivolto al personale scolastico in cui si snocciolano alcune delle grandi tematiche sul tavolo di questi mesi di rovente ... Leggi su thesocialpost

