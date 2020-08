Reazione a Catena 31 agosto 2020: gli Amici di Ferro (video) (Di lunedì 31 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 31 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni gli Amici di Ferro. Il nome deriva dal soprannome di un amico comune che li ha “uniti”, Ferro appunto. Gli Amici di Ferro – Lorenzo, Valentina e Marco -, al loro primo tentativo, non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 2.938 euro. Peccato, riproveranno domani. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la ... Leggi su ascoltitv

