Pil -12,8% nel secondo trimestre, mai così in calo dal 1995 (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo trimestre del 2019. Una flessione mai registrata in questi termini dal 1995. A renderlo noto è l'Istat.La stima preliminare della variazione congiunturale del Pil diffusa il 31 luglio 2020 era stata del -12,4% mentre quella tendenziale del -17,3%. Il secondo trimestre del 2020 ha avuto una giornata lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del secondo trimestre del 2019. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%.Rispetto al trimestre precedente, tutti i ... Leggi su iltempo

istat_it : ?? Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo (#Pil) è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedent… - MediasetTgcom24 : Pil Italia cala del 12,8% nel secondo trimestre, peggio delle stime - TgLa7 : #Pil Italia cala del 12,8% nel secondo trimestre. La stima preliminare indicava -12,4% - tusciaweb : Il Pil cala del 12,8% nel secondo trimestre, mai così male dal 1995 Roma - Nel secondo trimestre del 2020 il Pil i… - Corriere : Pil, l’Istat rivede le stime: -12,8% nel trimestre del lockdown): «Calo peggiore dal 1995» -