Pierluigi Diaco ha fatto il tampone per covid e oggi sarà collegato a La Vita in Diretta (che prende il posto del suo programma) (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco è appena uscito dall’Istituto San Gallicano di Roma, nel quartiere dell’Eur, dove si è sottoposto sia a tampone che ad esame sierologico. I risultati dovrebbero essere noti nel pomeriggio. Stando all’Adnkronos, il conduttore si è sottoposto agli esami dopo che la sua trasmissione ‘Io e Te‘ (che doveva andare in onda ancora tutta questa settimana, alle 14 su Rai1) è stata sospesa in seguito ad un caso di positività all’interno del gruppo di lavoro del programma. Al posto di ‘Io e te’ ci sarà un’allungamento de La Vita in Diretta Estate con Diaco che si collegherà alle 14 da casa sua. Appena la la Rai ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

