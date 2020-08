Pesaro, 26enne trovato morto dentro casa (Di lunedì 31 agosto 2020) A Pesaro un ragazzo un 26enne si è suicidato impiccandosi nella sua camera da letto. A ritrovare il corpo è stato il nonno che ha immediatamente chiamato i soccorsi. A Villa Fastiggi, nella giornata di sabato, un ragazzo di 26 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua casa. A fare questa tremenda scoperta … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

