Pandemic, nel gioco si vince collaborando. Una ricetta utile anche per battere il Covid-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) di Alessandro Pontone La ricetta vincente per battere il Covid-19? Semplice, collaborando. È quel succede in una partita a Pandemic (in italiano: Pandemia). Creato nel 2007 da Matt Leacock, il gioco da tavolo inizia a mietere riconoscimenti da subito e, nel 2009, si aggiudica il Golden Geek Award nella sezione Family Board Game (l’espansione On the Brick vince intanto il premio come migliore board game expansion). Nello stesso anno sale sul gradino più basso del podio al Deutscher Spiele Preis. Tradotto (a partire dagli esordi) in una decina di lingue, nel 2013 Pandemic viene riedito con una grafica più accattivante e l’inserimento di nuovi personaggi. Gli ingredienti per il successo ci sono ancora, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

ANCONA - Il Covid 19 non troverà più le Marche impreparate. Ma anche in caso di un’altra emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, la Regione ha preparato un nuovo piano pandemico pronto a s ...

Il nuovo boom dell’export cinese: paga il resto del mondo

Le esportazioni del dragone cinese hanno di nuovo spiccato il volo. L'economia globale è in piena recessione ed il volume del commercio globale è sceso del 18,5% nel secondo trimestre 2020; ciò nonost ...

