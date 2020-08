Mkhitaryan: «Resto alla Roma. Ringrazio l’Arsenal» (Di lunedì 31 agosto 2020) Mkhitaryan ha annunciato di essere un calciatore della Roma a tutti gli effetti: le parole del centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha annunciato la sua permanenza in giallorosso dopo la risoluzione contrattuale con l’Arsenal. «Sono lieto di annunciare che sono entrato a far parte definitivamente dei giallorossi. Grazie all’Arsenal e ad Arsene Wenger per avermi portato nel club e avere sempre creduto in me. Amo la città di Roma, amo questo club e porto i tifosi giallorossi nel cuore. Darò il massimo per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

