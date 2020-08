Il procuratore ignoto (Di lunedì 31 agosto 2020) Un uomo avanza lungo la strada sterrata della collina. Zainetto, camicia bianca e capelli sulle spalle. Potrebbe essere chiunque, eppure tutti capiscono che sta per accadere qualcosa. Lo hanno riconosciuto. Sanno che è Angelo Vittorio Cavallo, il capo della Procura di Patti che coordina le indagini Leggi su ilfoglio

appassionat : RT @ilfoglio_it: Il procuratore ignoto. A Caronia come ad Avetrana. I gialli dell’estate trasformano in protagonisti magistrati che nessuno… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Il procuratore ignoto. A Caronia come ad Avetrana. I gialli dell’estate trasformano in protagonisti magistrati che nessuno… - ilfoglio_it : Il procuratore ignoto. A Caronia come ad Avetrana. I gialli dell’estate trasformano in protagonisti magistrati che… - mariavenera2 : RT @ilfoglio_it: Il procuratore ignoto. A Caronia come ad Avetrana. I gialli dell’estate trasformano in protagonisti magistrati che nessuno… - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Il procuratore ignoto. A Caronia come ad Avetrana. I gialli dell’estate trasformano in protagonisti magistrati che nessuno… -

Ultime Notizie dalla rete : procuratore ignoto Il procuratore ignoto Il Foglio Migranti, barca esplode: 3 morti

Procura apre inchiesta contro ignoti Crotone, 30 ago. Una barca con a bordo migranti è esplosa questa mattina nella zona di mare antistante Praialonga, in provincia di Crotone, ,. Sono tre le vittime, ...

Omicidio colposo, la Procura apre il fascicolo

Omicidio colposo e lesioni gravi. I capi di imputazione sono rivolti per il momento contro ignoti nel fascicolo aperto dalla Procura. Il pubblico ministero Roberta ta Moramarco deciderà nelle prossime ...

Procura apre inchiesta contro ignoti Crotone, 30 ago. Una barca con a bordo migranti è esplosa questa mattina nella zona di mare antistante Praialonga, in provincia di Crotone, ,. Sono tre le vittime, ...Omicidio colposo e lesioni gravi. I capi di imputazione sono rivolti per il momento contro ignoti nel fascicolo aperto dalla Procura. Il pubblico ministero Roberta ta Moramarco deciderà nelle prossime ...