Hanno sei dita nelle mani e nei piedi: la storia assurda di una famiglia (Di lunedì 31 agosto 2020) Un’intera famiglia nata con un’anomalia genetica, anche l’ultimo figlio dei De Silva è nato con sei dita nelle mani e nei piedi. A raccontare la storia bizzarra è Alessandro il padre di Vinicius; il quattordicesimo membro di una famiglia brasiliana ad essere nato con sei dita in ogni mano e in ogni piede. Si tratta di una rara anomalia genetica, nota come polidattilia, che la famiglia De Silva si tramanda da diverse generazioni. Benché possa essere vista come una penalità, i membri di questa singolare famiglia ammettono di avere anche molti vantaggi. Avere sei dita, piuttosto che cinque, in certi contesti può essere un valore aggiunto. La ... Leggi su velvetgossip

caterinabalivo : Sei anni fa sei diventato mio marito?? Eravamo a Capri, in pochi intimi. Don Francesco ha benedetto il nostro amore… - davidealgebris : Chi come me è emigrato 25 anni fa per lavoro sa quanto suo lavoro/fatica all'estero nobiliti immagine nostro Paes… - ilariadituccio : RT @caterinabalivo: Sei anni fa sei diventato mio marito?? Eravamo a Capri, in pochi intimi. Don Francesco ha benedetto il nostro amore, i… - xmaybeyours : RT @AkiraElrien: 6 degli Ateez hanno chiesto ad Hongjoong di mettergli lo smalto sull'unghia. Sei... prima che il fansign iniziasse...perch… - matitesbagliate : RT @Marika06113942: #unTemaAlGiorno E impari #ridereDi tutti i passi falsi ... E impari a #ridereDi tutti gli errori ... E impari a #rid… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanno sei Vini di Puglia promossi in sei ambasciate nel mondo RuvoViva Marito e moglie da 10 anni, scoprono grazie alla radio di essere…

Una scoperta davvero incredibile, quella fatta da una coppia; marito e moglie da 10 anni vengono a conoscenza di un’assurda verità grazie ad una trasmissione radiofonica. La storia viene dal Brasile e ...

MotoGP, Maverick Vinales e la verità sui freni: “Tutta colpa mia”

Maverick Vinales spiega cosa è successo nell'ultima gara MotoGP con i freni della sua Yamaha M1. E si assume le responsabilità di quanto accaduto. Maverick Vinales deve archiviare il doppio round Moto ...

Una scoperta davvero incredibile, quella fatta da una coppia; marito e moglie da 10 anni vengono a conoscenza di un’assurda verità grazie ad una trasmissione radiofonica. La storia viene dal Brasile e ...Maverick Vinales spiega cosa è successo nell'ultima gara MotoGP con i freni della sua Yamaha M1. E si assume le responsabilità di quanto accaduto. Maverick Vinales deve archiviare il doppio round Moto ...