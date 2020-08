Gerard Depardieu fermato ubriaco in motorino. “Non voglio essere francese, preferisco Putin” (Di lunedì 31 agosto 2020) Nuovi guai per Gérard Depardieu. L’attore francese, stando alle testimonianze riportate dal sito del settimanale Le Point, è stato fermato per guida in stato di ebbrezza mentre percorreva in motorino una strada di Parigi. Dopo il risultato dell’alcol test, l’attore avrebbe reagito lanciando invettive feroci contro la Francia. Secondo l’agenzia Sputnik, avrebbe anche detto agli agenti di preferire la Russia al suo Paese d’origine. Il 72enne si trovava lungo una strada del 14esimo arrondissement quando i poliziotti lo hanno fermato dopo aver notato una violazione del codice della strada. A quel punto l’attore avrebbe ammesso di aver bevuto due birre prima di salire sul motorino. Il settimanale francese sostiene che, ... Leggi su ilfattoquotidiano

