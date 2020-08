Genoa, senti Maran: "L'opportunità più bella della mia carriera" (Di lunedì 31 agosto 2020) GENOVA - " Quello che si è realizzato lo attendevo da tempo. Cercherò di sfruttare al massimo questa occasione per farmi ricordare anche in futuro e rendere tutti orgogliosi del nostro lavoro ". ... Leggi su corrieredellosport

L’ex centrocampista della Fiorentina Romulo ha parlato così a Radio Bruno: “Sarò sempre grato a Firenze e i tifosi, e a Corvino che è venuto a prendermi in Brasile, sono stati due anni meravigliosi. R ...Tutto fatto per Maran nuovo allenatore del Genoa: prima di essere annunciato rescinderà con i sardi. E in Sardegna potrebbe invece andare Sottil Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi, merco ...