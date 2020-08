Federico Pietrucci ci riprova | Ritorno inaspettato ai casting di Amici 20 (Di lunedì 31 agosto 2020) Forse non tutti ricordano il ballerino Federico Pietrucci, che partecipò all’edizione di Amici 2019. Purtroppo però, non è riuscito ad arrivare all’ambita maglia verde per davvero poco, a causa di un infortunio causato da lui stesso. Da alcune indiscrezioni, sembra si sia ripresentato ai casting della nuova edizione seguendo il consiglio di Maria De Filippi datogli lo scorso anno. Il ragazzo che sogna di diventare ballerino professionista nel ramo dell’hip pop, è forse pronto ad incoronare il suo sogno, trasformandolo nel suo lavoro? Federico Pietrucci ci riprova Sembrerebbe essere vera la notizia di un suo Ritorno ad Amici, anche perché le modalità per cui ha dovuto terminare ... Leggi su giornal

gossipblogit : Amici 20, ai casting anche il ballerino Federico Pietrucci? - zazoomblog : Amici 20 ai casting anche il ballerino Federico Pietrucci? - #Amici #casting #anche #ballerino… - toysblogit : Amici 20, ai casting anche il ballerino Federico Pietrucci? - Novella_2000 : Amici 20: un ballerino della passata edizione si presenta ai casting - Giulia33086829 : @fassevan Lui andrà avanti con la storia della madre morta, altri che entrano sicuramente sono Shari e Federico pie… -