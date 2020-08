Daydreamer, anticipazioni: Sanem cade in una buca (Di lunedì 31 agosto 2020) Sanem - Daydreamer Un doppio incidente animerà le puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda questa settimana su Canale 5. Seppur in circostanze del tutto differenti, Sanem Aydin (Demet Ozdemir) e Emre Divit (Birand Tunca) rischieranno la loro vita: la prima a causa di una caduta in una buca nel bel mezzo di un campeggio con i dipendenti della Fikri Harika, il secondo per via di un’incidente stradale che avrà in seguito ad una forte discussione con il fratello Can (Can Yaman). Fortunatamente, entrambe le situazioni si risolveranno nel migliore dei modi. Da questa settimana, prima del prime time previsto per lunedì 7 settembre, la telenovela turca andrà in onda anche il sabato pomeriggio. Ecco dunque le anticipazioni da lunedì 31 ... Leggi su davidemaggio

