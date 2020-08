“Culturalmente scorretto”. La forgia di idee non conformi alla festa nazionale di CasaPound (Di lunedì 31 agosto 2020) Grosseto, 31 ago – “Diventare un laboratorio di idee che porti contenuti al sovranismo”. Con queste parole Simone Di Stefano, già segretario nazionale di CasaPound Italia, ha definito la nuova linea del movimento dopo la decisione delle tartarughe frecciate di non essere più presenti con il proprio simbolo alle elezioni politiche. “Vogliamo creare un laboratorio di idee con l’obiettivo di influenzare il dibattito sovranista”. In quest’ottica, oltre alle conferenze di attualità con giornalisti e politici di diversi schieramenti del centrodestra che si terranno alla festa nazionale di Grosseto, si pone la conferenza di venerdì 4 settembre “Culturalmente scorretto: alla ... Leggi su ilprimatonazionale

