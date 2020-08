Crisanti: “Temperatura va presa a scuola, abbassare a 37,1 la soglia per entrare in aula” (Di lunedì 31 agosto 2020) La temperatura “sui ragazzi va presa a scuola, non a casa” e la soglia “andrebbe abbassata, direi a 37,1, per entrare in aula”. Sono i due “distiguo” del professor Andrea Crisanti in vista del ritorno in classe degli alunni per l’inizio del nuovo anno scolatistico. Il microbiologo dell’Università di Padova, ‘padre’ della strategia dei tamponi di massa, spiega anche che a suo avviso “le mascherine sono sicuramente necessarie per i più grandi. Per i piccoli si sa che non è possibile…”. “Nelle misure per il ritorno a scuola bisogna evitare di sbagliare due volte. Le misure sono state scelte, ora vanno applicate in maniera rigorosa“, aggiunge ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Crisanti sul ritorno a scuola: la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata a 37,1 - SoniaLaVera : RT @riktroiani: Prof. #Crisanti: C'è stata una discussione sulla #scuola. A mio avviso la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a… - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Crisanti sul ritorno a scuola: la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata a 37,1 ht… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: Prof. #Crisanti: C'è stata una discussione sulla #scuola. A mio avviso la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a… - Annalis80790333 : RT @riktroiani: Prof. #Crisanti: C'è stata una discussione sulla #scuola. A mio avviso la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti “Temperatura Il virologo Crisanti: "Scelte fase 2 illogiche, che il caldo ci salvi" Affaritaliani.it