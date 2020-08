Covid, l’Ue dà 400 milioni al programma Covax dell’OMS (Di lunedì 31 agosto 2020) L'Unione Europea entra nel programma Covax, lo schema per l'accesso ai vaccini contro il Covid-19 varato dall'Organizzazione mondiale della Sanità. "Il programma Covax" ha spiegato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "è nato per organizzare le forniture di vaccini a livello planetario. Ci uniamo al Covax come Team Europe insieme agli stati membri dell'Unione, e la Commissione darà al programma un contributo di 400 milioni di euro".L'OMS con Covax intende garantire equo accesso ai vaccini in tutto il mondo: da un lato velocizzando la ricerca di un vaccino efficiente e sicuro, dall'altro sostenendo la costruzione dei laboratori e del reperimento delle materie prime, con la missione di ... Leggi su ilfogliettone

