Covid, i positivi restano in Sardegna: 'A casa non torniamo, meglio la quarantena sull'isola' (Di lunedì 31 agosto 2020) 'meglio restare qui'. Molti turisti e lavoratori fuori sede risultati positivi al , in isolamento nelle località di villeggiatura della , preferiscono trascorrere la quarantena nell'isola. E' quanto ... Leggi su leggo

Rinaldi_euro : Roma, migranti positivi al Covid tentano evasione al Celio: botte e morsi a medici e ufficiali. Guerini: «Inammissi… - LegaSalvini : SIAMO AL DELIRIO! PROTESTE, HOTPOST STRACOLMI, POSITIVI AL COVID CHE FUGGONO MA PER LA FUSANI NON C'È NESSUNA EMERG… - matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l’emergenza immigrazione, nel mondo reale tre nigeriani p… - monica10205388 : RT @FidanzaCarlo: Sbarchi continui, #hotspot al collasso e la #Sicilia invasa da immigrati clandestini che per la maggior parte risultano p… - xfrancesco60pf : @UnioneSarda È stupefacente come nelle #Regioni cosiddette #covid_free all'aumentare dei tamponi corrisponda un aum… -