Coronavirus, sotto i mille i nuovi contagi: 996 in più e 6 i morti (Di lunedì 31 agosto 2020) commenta Nelle ultime 24 ore In Italia si sono registrati altri 996 di Coronavirus , in calo rispetto a domenica, 1.365,. Sale, invece, il numero delle vittime: sei in un giorno, domenica erano ... Leggi su tgcom24.mediaset

