Coronavirus | Messico | 4 129 casi e 339 morti in 24 ore

(Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - Il Messico ha registrato ieri 4.129 casi di Coronavirus e 339 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il ...

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Messico ha registrato ieri 4.129 casi di coronavirus e 339 ulteriori decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati portano il bil ...

Covid: Usa oltre i 6 milioni di casi, India supera Messico

Gli Stati Uniti hanno superato i sei milioni di casi di contagio da coronavirus. Lo riporta il New York Times. Il numero delle vittime è di oltre 183mila. L'India ha invece sorpassato il Messico per n ...

