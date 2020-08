Caserta, infermiere del pronto soccorso pestato a sangue: voleva far rispettare la fila (Di lunedì 31 agosto 2020) infermiere aggredito a calci e pugni all’ospedale di Caserta per non aver concesso a un paziente di passare avanti nella registrazione del triage. E’ quanto accaduto presso il pronto soccorso del nosocomio Casertano. Caserta, infermiere del pronto soccorso pestato a sangue: è in prognosi riservata L’uomo avrebbe subito un assalto alle spalle da almeno un … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

