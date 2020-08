Basket: Supercoppa è Next Gen con Cham e i suoi fratelli (Di lunedì 31 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Appuntamento sul parquet sardo del Geo Village Sport di Olbia per la New Basket Happy Casa Brindisi. Dopo sei mesi riparte la pallacanestro dei giganti. Concentramento a quattro squadre per dare vita ...RIETI – Loschi, talentuoso esterno di 195 centimetri, nasce a Treviso il 9 febbraio 1990 e cresce nel vivaio della Benetton. Con la società biancoverde completa il proprio percorso giovanile, guadagna ...