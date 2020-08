Allarme Aeper: a Roma metà dei negozi rischia di chiudere (Di lunedì 31 agosto 2020) L’Aeper, Associazione esercenti pubblici esercizi di Roma, lancia l’Allarme: “Entro la fine dell’anno il 50% dei negozi rischia la chiusura” “Nella Capitale d’Italia la ripresa economica auspicata non c’e’ stata. I pubblici esercizi sono ancora ben lontani dal quel ritorno in equilibrio in termini di fatturati e standard produttivi. Dal Governo e dall’amministrazione capitolina c’e’… L'articolo Allarme Aeper: a Roma metà dei negozi rischia di chiudere Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

“Nella Capitale d’Italia la ripresa economica auspicata non c’e’ stata. I pubblici esercizi sono ancora ben lontani dal quel ritorno in equilibrio in termini di fatturati e standard produttivi. Dal Go ...

Entro fine 2020, causa Coronavirus, l'offerta enogastronomica romana potrebbe dimezzarsi. L'Aeper tuona: "Comune e Governo dovevano fare di più"

