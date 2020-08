“Abbiamo salvato 219 persone in mare, il Ministro ci aiuti”. Nessuna risposta (Di lunedì 31 agosto 2020) A seguito delle continue richieste di aiuto lanciate dalla nave Louise Michel, con 219 migranti a bordo, la Guardia costiera italiana è intervenuta mandando una motovedetta di Lampedusa. Ma la competenza era di Malta. E all’appello lanciato da Mediterranea Saving Humans il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli risponde con il silenzio. … L'articolo “Abbiamo salvato 219 persone in mare, il Ministro ci aiuti”. Nessuna risposta proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

giuliogori : @markovald @bikediablo @lucianocapone Non c'è bisogno di screditarlo. Fa tutto da solo: il Venezuela di Pinochet, i… - mr_kubra : RT @DocStrowman: Abbiamo salvato 60 milioni che stavano per essere buttati tra Kumbulla e Tonali, poi mi dite pure che non devo essere tale… - fabiussahs : We Gentee arrivo un po' tardi ma per l'ultimo #Tiziaparty volevo ringraziare tutte le persone che ho conosciuto qui… - izecson90 : @g_lascala Lo abbiamo salvato dal Male portandolo al Diavolo ?? - GurzoBahri : RT @DocStrowman: Abbiamo salvato 60 milioni che stavano per essere buttati tra Kumbulla e Tonali, poi mi dite pure che non devo essere tale… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo salvato Unical, il professore Marino salvato dai suoi studenti Cosenza Informa