Ufficiale: Granada, rinnovato il prestito di Herrera dal City (Di domenica 30 agosto 2020) Il Granada e il Manchester City hanno ufficialmente rinnovato il prestito di Yangel Herrera, che resterà per un’altra stagione con il club spagnolo, con opzione di acquisto. Il centrocampista venezuelano, nella scorsa stagione, ha totalizzato 36 partite e due gol. Foto: Twitter Granada L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

