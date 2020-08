The Blacklist su Rai 2 gli episodi del 31 agosto e 1 settembre, finale di stagione (Di lunedì 31 agosto 2020) The Blacklist su Rai 2 in seconda serata la sesta stagione, gli episodi del 31 agosto e 1 settembre Ultimo doppio appuntamento con The Blacklist in prima tv in chiaro su Rai 2 in seconda serata lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre quando andranno in scena gli episodi finali. Anche questa settimana saranno due gli episodi in onda nelle due serate. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” Reddington (James Spader) insieme a Elizabeth Keen (Megan Boone). A loro, in questa sesta stagione, si aggiungono due guest-star: Christopher Lambert famoso per aver vestito i panni di Connor MacLeod in Highlander al fianco di Sean Connery e Kenneth ... Leggi su dituttounpop

SerenaPic_ : Adesso che sono tornata a casa dal mio amato wifi devo continuare The Gifted, guardare Aggretsuko e My Hero Academi… - lucasenlaplaya : law & order svu, the blacklist e one chicago voltando na mesma semana ESSE MOMENTO É MEU! - cinnrollwenning : Ma chi me l’ha fatto fare di darmi nuovamente ai drama thai sI STAVA TANTO BENE NEL THE UNTAMED UNIVERSE E INVECE N… - cinnrollwenning : È tragica raga, io lo sapevo che non dovevo guardare The Gifted,,, (Ohm è nel cuoricino già da hctm e the shipper m… - SpendaccioneADL : @LululalaTaemin @NetflixIT Lo strano caso di questa serie.. è presente in tutti i cataloghi Europei come anche Outl… -

Ultime Notizie dalla rete : The Blacklist The Blacklist su Rai 2 gli episodi del 31 agosto e 1 settembre, finale di stagione Dituttounpop Serie tv, slittano i palinsesti americani: quando tornano Grey's anatomy & Co.?

I network americani hanno dovuto rivedere i loro palinsesti di settembre ed hanno comunicato che le serie tv di punta, come Grey's anatomy, This Is Us o Ncis, slitteranno più avanti Fan di Grey's anat ...

Prosegue la disputa sul Mar Cinese Meridionale. In blacklist 24 società cinesi

Dopo i missili lanciati dal Governo cinese nel Mare meridionale della Cina come avvertimento all’ingerenza USA, arriva la risposta americana. Come riporta Reuters, gli Stati Uniti hanno stilato una bl ...

I network americani hanno dovuto rivedere i loro palinsesti di settembre ed hanno comunicato che le serie tv di punta, come Grey's anatomy, This Is Us o Ncis, slitteranno più avanti Fan di Grey's anat ...Dopo i missili lanciati dal Governo cinese nel Mare meridionale della Cina come avvertimento all’ingerenza USA, arriva la risposta americana. Come riporta Reuters, gli Stati Uniti hanno stilato una bl ...