"Salvini, un piccolo uomo che non si rende conto della...". La Fornero insulta, lui risponde: "Sai perché sono orgoglioso?". Elsa e Pd demoliti | Guarda (Di domenica 30 agosto 2020) Secondo Elsa Fornero, il leader della Lega Matteo Salvini "è un piccolo uomo che non si rende conto della sua pochezza". Parole durissime a cui ha risposto il ministro degli Interni su Twitter, condividendo un post della pagina Lega Salvini premier. "orgoglioso di essere un 'piccolo uomo', come dice la signora, che ha liberato un mare di italiani dalla gabbia della sua legge infame". Il riferimento di Salvini è ovviamente alla cosiddetta Legge Fornero, la riforma delle pensioni varata da ministra del Welfare nel governo Monti. "Ogni giorno trovo in giro ... Leggi su liberoquotidiano

