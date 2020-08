Roma, per il ruolo di Ds spunta l’ipotesi Rangnick (Di domenica 30 agosto 2020) Continua in casa Roma la ricerca del nuovo direttore sportivo. Un ruolo naturalmente chiave nell’impianto che Dan e Ryan Friedkin stanno mettendo su nel nuovo corso giallorosso. In questo senso, al momento del “closing” la nuova proprietà aveva scelto di andare su profili italiani di alto livello. Friedkin aveva deciso di aspettare la fine del … L'articolo Roma, per il ruolo di Ds spunta l’ipotesi Rangnick è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

virginiaraggi : Eccoli. Sono i nuovi bus che presto vedrete sulle strade di Roma, i primi della fornitura di 328 mezzi acquistati p… - virginiaraggi : Sono partiti per Roma i primi nuovi bus dei 328 che abbiamo acquistato per potenziare e rinnovare la flotta Atac. S… - virginiaraggi : È inaccettabile che le scuole della nostra città vengano vandalizzate e incendiate. Due episodi in pochi giorni si… - Gianluc68325330 : RT @pbecchi: Berlino, Londra, Parigi, centinaia di migliaia di persone in lotta contro i globalisti del Covid-19 e per la libertà. Solo Rom… - sharonchikovs : RT @NicoSchira: Domani visite mediche a Roma per Gianluca #Lapadula con il #Benevento. Contratto triennale per la punta. Il #Genoa incasser… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma per Roma, i nuovi tamponi al covid negativi: sospiro di sollievo per i giallorossi Corriere della Sera Pradè prova a chiudere per Torreira. Occhio alla Roma

Secondo La Nazione, il centrocampista uruguaiano potrebbe essere il primo acquisto post-lockdown della Fiorentina. Ieri in tribuna, chiaro indizio Se non dovessero subentrare complicazioni o sorprese ...

Modena «Racconto in un docufilm l’amore censurato tra il giovane Sandro Pertini e Matilde Ferrari»

Giovanni Taurasi presenta domenica 30 agosto alle 21 alla Festa Nazionale Pd “Senza conoscere della vita le dolcezze”, sugli anni meno noti del presidente Serena Arbizzi Sono gli anni del fascismo. Ma ...

Secondo La Nazione, il centrocampista uruguaiano potrebbe essere il primo acquisto post-lockdown della Fiorentina. Ieri in tribuna, chiaro indizio Se non dovessero subentrare complicazioni o sorprese ...Giovanni Taurasi presenta domenica 30 agosto alle 21 alla Festa Nazionale Pd “Senza conoscere della vita le dolcezze”, sugli anni meno noti del presidente Serena Arbizzi Sono gli anni del fascismo. Ma ...