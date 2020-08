Reazione a Catena 30 agosto 2020: le Note Vocali (video) (Di domenica 30 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 30 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campionesse le Note Vocali di Caserta, due sorelle e un’amica che si sono allenate tramite Note Vocali sul cellulare…e da qui il nome. Le Note Vocali – Giovanna, Paola e Simona -, al loro terzo tentativo, non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 25.625 euro. Il loro montepremi totale rimane così a 14.375 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link ... Leggi su ascoltitv

ferropausini : Tiziano (anche se ho paura che sbaglierei lo stesso visto che una volta a Reazione a catena non ho capito che era l… - zazoomblog : Reazione a Catena puntata 30 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - #Reazione #Catena #puntata… - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 30 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - annaperply : A reazione a catena nn ne sbaglio una.... le soddisfazioni ???????? - accioklaine : Quanto è cringe l'urlo di battaglia a Reazione a catena -

