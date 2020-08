Migranti positivi al Covid-19 aggrediscono i militari (Di domenica 30 agosto 2020) Tre Migranti nigeriani, scoprendo di essere positivi al Coronavirus, hanno aggredito il personale dell’ospedale militare nel centro di Roma dove erano stati ricoverati. “Gli attentati all’ospedale militare sono un fatto grave e inammissibile“, ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, accogliendo il rapido intervento del personale dello stabilimento trasformato in centro specializzato per il Covid-19. L’episodio è stato subito notato dal leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha parlato di morsi e percosse da parte dei Migranti, affermando che il Governo neghi l’urgenza della questione Migranti e che il nostro Paese sia in pericolo. Dopo essere state trasferite all’ospedale Policlinico Militare Celio, ... Leggi su sbircialanotizia

