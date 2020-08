Mercato Juventus, il centrale ai titoli di coda: c’è l’offerta (Di domenica 30 agosto 2020) Mercato Juventus – Cristian Romero potrebbe essere la prossima cessione messa a segno dal d.s Fabio Paratici che sta trattando da settimane con l’Atalanta. Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’argentino sarebbe il profilo ideale per la difesa a tre organizzata da Gasperini, il quale avrà bisogno di una panchina più lunga in vista della prossima stagione. Mercato Juventus: Romero in uscita Come riporta il quotidiano italiano, il club bergamasco avrebbe offerto un prestito di circa 2-3 milioni di Euro più un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Leggi anche:De Paul Juventus, voci d’oltremanica: pressing di un club inglese L’offerta non soddisfa la dirigenza bianconera che da questa operazione vorrebbe guadagnare complessivamente 25 milioni di ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus sta sondando il terreno sul mercato per trovare un terzino destro in vista della prossima stagione e regalare al tecnico Andrea Pirlo rinforzi adeguati per cominciare al meglio la preparaz ...

Arturo Vidal, concreto obiettivo di mercato per l’Inter di Antonio Conte, è stato protagonista di un’intervista sul canale YouTube di Daniel Habif. Il cileno del Barcellona, vicino ad un addio ai blau ...

