Juventus, Pirlo accoglie il primo rinforzo in difesa (Di domenica 30 agosto 2020) Juventus – Andrea Pirlo ha deciso di promuovere in prima squadra Luca Coccolo. Il giovane difensore, sempre titolare nell’Under 23 di Fabio Pecchia, sarà il rinforzo per il reparto centrale. Continua, così, il lavoro di ringiovanimento della rosa iniziato proprio con gli innesti di Arthur, Kulusevksi e Mckennie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Coccolo è già ritenuto pronto per far parte del nuovo progetto. Juventus: promosso Coccolo Il classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2021 ma i dirigenti bianconeri hanno già avviato i contatti per il rinnovo. Coccolo sarà una freccia in più a disposizione di Andrea Pirlo che, almeno fino ad ottobre, non potrà contare su De Ligt, operatosi alla spalla qualche settimana fa. Leggi su juvedipendenza

