Ibrahimovic | “non sono qui per essere una mascotte | sono qui per ottenere risultati”

Zlatan Ibrahimovic ha appena prolungato il suo contratto con il Milan. Lo svedese ha giustificato questa scelta ai social del club rossonero: "Finalmente tutto è sistemato e posso tornare dove mi sento a casa. Ora è il momento di lavorare sodo e andare avanti. Dobbiamo lavorare. Come ho sempre detto, non sono qui per essere una mascotte, sono qui per ottenere risultati e per aiutare la squadra, l'allenatore e la società a riportare il Milan dove deve essere. Abbiamo fatto molto bene negli ultimi sei mesi, ma non abbiamo vinto nulla, quindi dobbiamo continuare come abbiamo fatto, lavorando sodo e facendo sacrifici per raggiungere i nostri obiettivi".

