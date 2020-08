I camerieri del Billionaire erano malati da prima di Ferragosto (Di domenica 30 agosto 2020) Mentre alcuni lavoratori del Billionaire si sono rivolti ai sindacati per fornire una versione diversa da quella di Flavio Briatore sul rispetto delle norme di sicurezza sul Coronavirus nel locale, oggi Fabio Tonacci su Repubblica scrive che alcuni camerieri avevano i sintomi della malattia già da prima di Ferragosto. Ad essere precisi un cameriere si è sentito male il 12, proprio nella settimana-clou della Costa Smeralda. prima che si scoprissero i primi sei dipendenti positivi il 21 agosto scorso quando il Billionaire era già chiuso per volontà dello stesso Briatore, ufficialmente per protestare contro l’ordinanza del sindaco di Arzachena sui decibel e sulla musica da spegnere dopo l’una di notte. È una storia che Repubblica ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Oggi su Rep: ?? Camerieri malati e balli non stop. I dieci folli giorni del Billionaire [dal nostro inviato FABIO TO… - repubblica : Camerieri malati e balli non stop. I dieci folli giorni del Billionaire - enrico_farda : RT @LaPrimaManina: Un cameriere del locale di #Briatore si sente male il 12, nel pieno della settimana del tutto esaurito in Costa Smeralda… - enzo0861 : RT @LaPrimaManina: Un cameriere del locale di #Briatore si sente male il 12, nel pieno della settimana del tutto esaurito in Costa Smeralda… - Noovyis : (I camerieri del Billionaire erano malati da prima di Ferragosto) Playhitmusic - -